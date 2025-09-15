Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко высказался об альтернативах мирным переговорам по Украине
Политика
Лукашенко высказался об альтернативах мирным переговорам по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирным переговорам по Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог.
политика
украина
белоруссия
дональд трамп
александр лукашенко
сша
МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирным переговорам по Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог. "Мирным переговорам по Украине нет альтернативы. Но это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта. Нам остается верить, что президент (США Дональд Трамп - ред.) Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик". По мнению Лукашенко, Трамп справился с ролью посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта. "У меня состоялся с ним откровенный, хороший разговор по телефону. Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске - это уже ему виднее. Скажу прямо: Трамп говорит жестко, без дипломатической шелухи. С ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию. И это более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит", - отметил президент Белоруссии.
украина
белоруссия
сша
украина, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко, сша
Политика, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, США
Лукашенко высказался об альтернативах мирным переговорам по Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирным переговорам по Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог.
"Мирным переговорам по Украине нет альтернативы. Но это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта. Нам остается верить, что президент (США Дональд Трамп - ред.) Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик".
По мнению Лукашенко, Трамп справился с ролью посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта.
"У меня состоялся с ним откровенный, хороший разговор по телефону. Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске - это уже ему виднее. Скажу прямо: Трамп говорит жестко, без дипломатической шелухи. С ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию. И это более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит", - отметил президент Белоруссии.
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать ответ на любые угрозы
10:03
 
