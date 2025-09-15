https://1prime.ru/20250915/lukashenko-862291810.html
Лукашенко высказался об альтернативах мирным переговорам по Украине
Лукашенко высказался об альтернативах мирным переговорам по Украине - 15.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко высказался об альтернативах мирным переговорам по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирным переговорам по Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T10:27+0300
2025-09-15T10:27+0300
2025-09-15T10:27+0300
политика
украина
белоруссия
дональд трамп
александр лукашенко
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853389482_0:0:2152:1211_1920x0_80_0_0_6458ecf7de7a9304a005f3002dc0bdf0.jpg
МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирным переговорам по Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог. "Мирным переговорам по Украине нет альтернативы. Но это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта. Нам остается верить, что президент (США Дональд Трамп - ред.) Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик". По мнению Лукашенко, Трамп справился с ролью посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта. "У меня состоялся с ним откровенный, хороший разговор по телефону. Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске - это уже ему виднее. Скажу прямо: Трамп говорит жестко, без дипломатической шелухи. С ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию. И это более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит", - отметил президент Белоруссии.
https://1prime.ru/20250915/lukashenko-862290636.html
украина
белоруссия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853389482_0:0:1668:1251_1920x0_80_0_0_74b1238ace33e19ed5eff4cf077b259f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко, сша
Политика, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, США
Лукашенко высказался об альтернативах мирным переговорам по Украине
Лукашенко: не существует альтернативы мирным переговорам по Украине
МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирным переговорам по Украине нет альтернативы, это должен быть открытый и уважительный диалог.
"Мирным переговорам по Украине нет альтернативы. Но это должен быть открытый и уважительный диалог, который позволит найти компромисс с учетом интересов всех сторон конфликта. Нам остается верить, что президент (США Дональд Трамп - ред.) Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик".
По мнению Лукашенко, Трамп справился с ролью посредника, который хотел узнать из первых уст позицию России как стороны конфликта.
"У меня состоялся с ним откровенный, хороший разговор по телефону. Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске - это уже ему виднее. Скажу прямо: Трамп говорит жестко, без дипломатической шелухи. С ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию. И это более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит", - отметил президент Белоруссии.
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать ответ на любые угрозы