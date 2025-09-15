Биография Дмитрия Махонина

https://1prime.ru/20250915/mahonin-862282181.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин побеждает на выборах губернатора с 70,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов. Ниже приводится биографическая справка. Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (сейчас Пермский край). В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета (ныне Пермский государственный национальный исследовательский университет). В том же году начал трудовую деятельность, работал специалистом первой категории в отделе административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией управления Федеральной антимонопольной службы по Пермской области. В 2004-2008 году работал юристом, замначальника управления службы по правовому обеспечению одного из промышленных предприятий Пермской области (с 2005 года – Пермского края). С апреля 2008 года занимал должность заместителя руководителя Пермского УФАС. В июне 2009 года был назначен руководителем управления ФАС России по Пермскому краю. 28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин был назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. В 2016 году в составе партии "Яблоко" Махонин баллотировался в Государственную думу РФ VII созыва, но не прошел. 6 февраля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. По итогам выборов губернатора Пермского края, прошедших 11-13 сентября 2020 года, самовыдвиженец Махонин набрал 75,69% голосов избирателей. 7 октября Дмитрий Махонин официально вступил в должность губернатора Пермского края. 16 июня 2025 года партия "Единая Россия" в Прикамье выдвинула Дмитрия Махонина кандидатом на выборах губернатора региона. Член президиума пермского регионального политического совета партии "Единая Россия", секретарь регионального отделения партии. Государственный советник РФ 1-го класса. Награжден орденом Дружбы (2023), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), благодарностью президента РФ (2015).

