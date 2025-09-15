Махонин побеждает на выборах главы Пермского края

https://1prime.ru/20250915/mahonin-862284594.html

Добавлены подробности после второго абзаца МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 70,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома РФ, второе место занимает Ксения Айтакова (КПРФ) с 10,3% голосов, за ней - Олег Постников (ЛДПР) с 7,89%, на четвертой позиции - Денис Шитов (партия "Новые люди") с 5,87%, на пятой - Людмила Караваева (Партия пенсионеров) с 3,26% голосов. Ранее сообщалось, что явка по краю на 18.00 (16.00 мск) 14 сентября составила 46,29% или 913 238 избирателей. Всего их в регионе более 1,9 миллиона. На предыдущих выборах главы региона в 2020 году явка была 35,72%, в голосовании приняли участие 713 824 человека. На выборах пять лет назад Махонин набрал 75,71% голосов (баллотировался в порядке самовыдвижения). За Айтакову тогда проголосовали 13,62% избирателей, за Постникова – 5,66%. Махонин родился 18 октября 1982 года в Пермской области, окончил Пермский госуниверситет, возглавлял региональное управление ФАС, с января 2013 года был назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России. В 2020 году на губернаторском посту он сменил Максима Решетникова, который стал руководителем Минэкономразвития РФ. В 2023 году Махонин вступил в партию "Единая Россия".

