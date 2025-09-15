https://1prime.ru/20250915/max-862302581.html

Пользователям Max стало доступно создание цифрового ID

Пользователям Max стало доступно создание цифрового ID - 15.09.2025, ПРАЙМ

Пользователям Max стало доступно создание цифрового ID

Пользователи Max теперь могут создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, с его помощью можно будет, например,... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T15:17+0300

2025-09-15T15:17+0300

2025-09-15T15:17+0300

технологии

мессенджеры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b555028569dd105db63b541a433d7ddd.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Пользователи Max теперь могут создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, с его помощью можно будет, например, заселяться в отель, сообщила пресс-служба мессенджера. "Max в пилотном режиме запустил возможность создания цифрового ID. Цифровой ID в Max - это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое. ...Воспользоваться цифровым ID можно будет при заселении в гостиницу, при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет, а также статуса пенсионера, многодетного или студента", - говорится в релизе. Так, создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждый 30 секунд. Он действителен только на том устройстве, на котором создавался, и доступ к нему осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца. Кроме того, пользователь не сможет сделать скриншот QR-кода. Чтобы создать цифровой ID, необходимо обновить мессенджер и "Госуслуги" до последней версии. Далее нужно выбрать раздел "Цифровой ID" в профиле, нажать на кнопку "Создать" и дать согласие согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца". После этого пользователю нужно перейти на "Госуслуги" по специальной кнопке, дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии, сделать селфи и получить подтверждение, что цифровой ID готов. "С 15 сентября подтвердить возраст с помощью национального мессенджера можно в десяти магазинах сети "Магнит" : в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Для этого достаточно отсканировать на кассе самообслуживания цифровой ID из приложения Мах. В текущем году список магазинов сети, где можно будет подтвердить свой возраст без бумажных документов, превысит 300 торговых точек", - добавили в пресс-службе мессенджера. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

https://1prime.ru/20250910/messendzher-862061088.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мессенджеры