Стоимость меди растет в понедельник утром

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник утром после публикации показателей по промышленному производству и безработице в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,25% - до 4,6635 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16% - до 10 067,5 доллара, алюминия - на 0,6%, до 2 689,5 доллара, стоимость цинка - на 1,97%, до 2 957 долларов. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому статистика по экономическому состоянию страны может отразиться на динамике торгов. Согласно данным государственного статистического бюро КНР, объем производства крупных промышленных предприятий в стране в январе-августе вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-августа составил 5,2%. В августе уровень безработицы в стране достиг 5,3%.

