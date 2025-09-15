https://1prime.ru/20250915/med-862288940.html
Стоимость меди растет в понедельник утром
Стоимость меди растет в понедельник утром - 15.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет в понедельник утром
Стоимость меди растет в понедельник утром после публикации показателей по промышленному производству и безработице в Китае, свидетельствуют данные торгов. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T09:06+0300
2025-09-15T09:06+0300
2025-09-15T09:06+0300
экономика
медь
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник утром после публикации показателей по промышленному производству и безработице в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,25% - до 4,6635 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16% - до 10 067,5 доллара, алюминия - на 0,6%, до 2 689,5 доллара, стоимость цинка - на 1,97%, до 2 957 долларов. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому статистика по экономическому состоянию страны может отразиться на динамике торгов. Согласно данным государственного статистического бюро КНР, объем производства крупных промышленных предприятий в стране в январе-августе вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-августа составил 5,2%. В августе уровень безработицы в стране достиг 5,3%.
https://1prime.ru/20250915/zoloto-862288693.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
Стоимость меди растет в понедельник утром
Медь дорожает в понедельник после выхода экономической статистики по Китаю
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в понедельник утром после публикации показателей по промышленному производству и безработице в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.56 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,25% - до 4,6635 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,16% - до 10 067,5 доллара, алюминия - на 0,6%, до 2 689,5 доллара, стоимость цинка - на 1,97%, до 2 957 долларов.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому статистика по экономическому состоянию страны может отразиться на динамике торгов. Согласно данным государственного статистического бюро КНР, объем производства крупных промышленных предприятий в стране в январе-августе вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-августа составил 5,2%. В августе уровень безработицы в стране достиг 5,3%.
Стоимость золота снижается в понедельник утром