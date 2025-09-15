https://1prime.ru/20250915/medvedev-862291942.html
Медведев назвал последствия выдачи Киеву кредита за счет российских активов
Медведев назвал последствия выдачи Киеву кредита за счет российских активов
2025-09-15T10:31+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае выдачи Киеву кредита за счет активов России, она будет преследовать страны ЕС во всех возможных судах до скончания века - а в некоторых случаях будет действовать "и во внесудебном порядке". "По поводу воровства российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдёт, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что Россия будет делать это "всеми возможными способами". "Без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления. Во всех возможных международных и национальных судах. А в некоторых случаях и во внесудебном порядке", - заявил он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Евросоюзе, предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов.
