Медведев назвал последствия выдачи Киеву кредита за счет российских активов - 15.09.2025
Медведев назвал последствия выдачи Киеву кредита за счет российских активов
Медведев назвал последствия выдачи Киеву кредита за счет российских активов - 15.09.2025, ПРАЙМ
Медведев назвал последствия выдачи Киеву кредита за счет российских активов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае выдачи Киеву кредита за счет активов России, она будет преследовать страны ЕС во всех возможных... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T10:31+0300
2025-09-15T10:31+0300
экономика
россия
украина
киев
дмитрий медведев
ес
финансы
замороженные российские активы
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае выдачи Киеву кредита за счет активов России, она будет преследовать страны ЕС во всех возможных судах до скончания века - а в некоторых случаях будет действовать "и во внесудебном порядке". "По поводу воровства российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдёт, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Он отметил, что Россия будет делать это "всеми возможными способами". "Без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления. Во всех возможных международных и национальных судах. А в некоторых случаях и во внесудебном порядке", - заявил он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Евросоюзе, предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов.
украина
киев
россия, украина, киев, дмитрий медведев, ес, финансы, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Дмитрий Медведев, ЕС, Финансы, замороженные российские активы
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае выдачи Киеву кредита за счет активов России, она будет преследовать страны ЕС во всех возможных судах до скончания века - а в некоторых случаях будет действовать "и во внесудебном порядке".
"По поводу воровства российского имущества в форме "кредита Украине под российские активы", идею которого вынашивают разнообразные уродцы из Брюсселя и стран ЕС. Если это произойдёт, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Россия будет делать это "всеми возможными способами".
"Без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления. Во всех возможных международных и национальных судах. А в некоторых случаях и во внесудебном порядке", - заявил он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Евросоюзе, предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов.
Медведев назвал предложения "коалиции желающих" по Украине чушью
5 сентября, 18:36
 
Экономика РОССИЯ УКРАИНА Киев Дмитрий Медведев ЕС Финансы замороженные российские активы
 
 
Заголовок открываемого материала