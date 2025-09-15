https://1prime.ru/20250915/minfin-862318080.html

Минфин Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год

2025-09-15T22:38+0300

финансы

мировая экономика

украина

запад

киев

сергей марченко

владимир зеленский

мвф

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дефицит государственного бюджета Украины на 2026 год составит 16 миллиардов евро, спрогнозировал министр финансов страны Сергей Марченко. По словам Марченко, необходимое Украине финансирование в следующем году превысит объемы, полученные в 2025 году, которые, в свою очередь, были больше, чем в предыдущие годы. "Нам нужно больше денег (в 2026-м), чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом). Мы ещё не видели финальную стадию этой войны. Мы должны готовить наших военных, наш народ к ещё году войны. Поэтому нам нужны деньги, на самом деле, около 16 миллиардов евро, и еще (больше - ред.) нужно", - сказал Марченко во время 20-й ежегодной конференции YES, видео которой публикует украинский телеканал "Новости.Live" в Telegram-канале. В понедельник депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в размере 10 миллиардов долларов в бюджете на следующий год. Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины согласовал в понедельник проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели текущего года. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

украина

запад

киев

2025

Новости

