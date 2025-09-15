Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год - 15.09.2025
https://1prime.ru/20250915/minfin-862318080.html
Минфин Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год
Минфин Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год - 15.09.2025, ПРАЙМ
Минфин Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год
Дефицит государственного бюджета Украины на 2026 год составит 16 миллиардов евро, спрогнозировал министр финансов страны Сергей Марченко. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T22:38+0300
2025-09-15T22:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дефицит государственного бюджета Украины на 2026 год составит 16 миллиардов евро, спрогнозировал министр финансов страны Сергей Марченко. По словам Марченко, необходимое Украине финансирование в следующем году превысит объемы, полученные в 2025 году, которые, в свою очередь, были больше, чем в предыдущие годы. "Нам нужно больше денег (в 2026-м), чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом). Мы ещё не видели финальную стадию этой войны. Мы должны готовить наших военных, наш народ к ещё году войны. Поэтому нам нужны деньги, на самом деле, около 16 миллиардов евро, и еще (больше - ред.) нужно", - сказал Марченко во время 20-й ежегодной конференции YES, видео которой публикует украинский телеканал "Новости.Live" в Telegram-канале. В понедельник депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в размере 10 миллиардов долларов в бюджете на следующий год. Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины согласовал в понедельник проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели текущего года. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
22:38 15.09.2025
 
Минфин Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год

Марченко: дефицит бюджета Украины на 2026 год составит 16 млрд евро

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Дефицит государственного бюджета Украины на 2026 год составит 16 миллиардов евро, спрогнозировал министр финансов страны Сергей Марченко.
По словам Марченко, необходимое Украине финансирование в следующем году превысит объемы, полученные в 2025 году, которые, в свою очередь, были больше, чем в предыдущие годы.
"Нам нужно больше денег (в 2026-м), чем в этом году. В этом году их было больше (чем в прошлом). Мы ещё не видели финальную стадию этой войны. Мы должны готовить наших военных, наш народ к ещё году войны. Поэтому нам нужны деньги, на самом деле, около 16 миллиардов евро, и еще (больше - ред.) нужно", - сказал Марченко во время 20-й ежегодной конференции YES, видео которой публикует украинский телеканал "Новости.Live" в Telegram-канале.
В понедельник депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в размере 10 миллиардов долларов в бюджете на следующий год.
Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины согласовал в понедельник проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели текущего года.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Власти Украины намерены половину бюджета потратить на закупку оружия
18 августа, 12:58
Заголовок открываемого материала