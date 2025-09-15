https://1prime.ru/20250915/minfin-862318907.html

Минфин Украины подсчитал расходы страны на военные нужды

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Украина выделит 200 миллиардов гривен или более 4,8 миллиарда долларов на так называемый оборонный резерв для своевременной поддержки ВСУ, сообщила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. В понедельник украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллиона гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели этого года. "Экспресс-анализ правительственного проекта бюджета-2026... Самая большая новация в сфере оборонных расходов – так называемый "оборонный резерв" на 200 миллиардов гривен (более 4,8 миллиарда долларов). Это новая бюджетная программа минфина, которую правительство своим решением будет распределять между силами обороны для оперативного реагирования на потребности на поле боя", - написала Пидласа в социальной сети Facebook*. Парламентарий уточнила, что в бюджете также впервые заложены 60 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов) от превышения совокупных доходов таможни, которые выделены в отдельный специальный фонд в составе оборонного резерва. Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

