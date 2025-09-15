https://1prime.ru/20250915/mishustin-862292605.html

Мишустин назвал цель программы развития приграничья

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Подготовленная правительством России программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей нацелена на создание комфортных условий для граждан и работы бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В ходе совещания Мишустин сообщил, что кабмин подготовил программу комплексного восстановления и развития приграничных регионов. "Она нацелена на создание комфортных условий для наших граждан и для эффективной работы бизнеса", - сообщил Мишустин.

