Мишустин назвал цель программы развития приграничья
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Подготовленная правительством России программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей нацелена на создание комфортных условий для граждан и работы бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. В ходе совещания Мишустин сообщил, что кабмин подготовил программу комплексного восстановления и развития приграничных регионов. "Она нацелена на создание комфортных условий для наших граждан и для эффективной работы бизнеса", - сообщил Мишустин.
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Подготовленная правительством России программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей нацелена на создание комфортных условий для граждан и работы бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
В ходе совещания Мишустин сообщил, что кабмин подготовил программу комплексного восстановления и развития приграничных регионов.
"Она нацелена на создание комфортных условий для наших граждан и для эффективной работы бизнеса", - сообщил Мишустин.
