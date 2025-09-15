https://1prime.ru/20250915/mishustin-862293292.html
Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов для людей и совершенствовать инфраструктуру аэропортов, особенно в тех регионах, где нет транспортной альтернативы самолетам. Глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что правительство расширило программу льготных перелетов на Дальнем Востоке, включив в нее маршрут Владивосток - Петропавловск-Камчатский. "Нужно, конечно, продолжать принимать все необходимые решения для поддержки воздушного транспорта, повышения его доступности для людей, совершенствовать инфраструктуру, строить новые аэропорты, ремонтировать полосы и аэропорты, которые на сегодняшний день имеют высокий износ, и особенно в тех регионах, где нет альтернативы самолетам", - подчеркнул Мишустин.
