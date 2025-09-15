Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов для людей и совершенствовать инфраструктуру аэропортов, особенно в тех регионах, где нет транспортной альтернативы самолетам. Глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что правительство расширило программу льготных перелетов на Дальнем Востоке, включив в нее маршрут Владивосток - Петропавловск-Камчатский. "Нужно, конечно, продолжать принимать все необходимые решения для поддержки воздушного транспорта, повышения его доступности для людей, совершенствовать инфраструктуру, строить новые аэропорты, ремонтировать полосы и аэропорты, которые на сегодняшний день имеют высокий износ, и особенно в тех регионах, где нет альтернативы самолетам", - подчеркнул Мишустин.
рф, михаил мишустин, бизнес
Экономика, РФ, Михаил Мишустин, Бизнес
10:59 15.09.2025
 
Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов

Мишустин призвал повысить доступность авиаперелетов и совершенствовать аэропорты

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал повышать доступность авиаперелетов для людей и совершенствовать инфраструктуру аэропортов, особенно в тех регионах, где нет транспортной альтернативы самолетам.
Глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что правительство расширило программу льготных перелетов на Дальнем Востоке, включив в нее маршрут Владивосток - Петропавловск-Камчатский.
"Нужно, конечно, продолжать принимать все необходимые решения для поддержки воздушного транспорта, повышения его доступности для людей, совершенствовать инфраструктуру, строить новые аэропорты, ремонтировать полосы и аэропорты, которые на сегодняшний день имеют высокий износ, и особенно в тех регионах, где нет альтернативы самолетам", - подчеркнул Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Мишустин призвал уделить особое внимание формированию доходов бюджета
10 сентября, 16:15
 
ЭкономикаРФМихаил МишустинБизнес
 
 
