В Молдавии сообщили о росте потока синтетических наркотиков с Украины

В Молдавии сообщили о росте потока синтетических наркотиков с Украины

2025-09-15T16:15+0300

2025-09-15T16:15+0300

2025-09-15T16:15+0300

молдавия

украина

мвд

общество

наркотики

КИШИНЕВ, 15 сен – ПРАЙМ. Министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитин заявила, что конфликт на Украине привел к изменению логистических маршрутов наркоторговцев и росту поставок синтетических наркотиков из этой страны в Молдавию. "Мы наблюдаем рост числа уголовных дел по всем видам наркоторговли и запрещенных веществ. Этот рост обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это война на Украине. Соседняя страна является одним из рынков сбыта синтетических наркотиков. Происходит изменение логистической цепочки, соответственно, в Молдавию поступает больше синтетических наркотиков и не только", — заявила Мисаил-Никитин в эфире онлайн-канала R-Live. Глава молдавского МВД отметила, что усиление потока связано не только с географической близостью страны и происходящим на ее территории военным конфликтом, но и с тем, как трансформируются маршруты доставки наркотиков. По ее словам, МВД республики фиксирует случаи, когда синтетические вещества проходят через несколько транзитных стран, прежде чем оказываются внутри республики. Мисаил-Никитин подчеркнула необходимость усиления контроля на границе, улучшения сотрудничества с соседями и международными правоохранительными структурами, а также разработки новых мер по перехвату нелегальных поставок.

