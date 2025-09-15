Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии сообщили о росте потока синтетических наркотиков с Украины - 15.09.2025
В Молдавии сообщили о росте потока синтетических наркотиков с Украины
В Молдавии сообщили о росте потока синтетических наркотиков с Украины
2025-09-15T16:15+0300
2025-09-15T16:15+0300
молдавия
украина
мвд
общество
наркотики
КИШИНЕВ, 15 сен – ПРАЙМ. Министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитин заявила, что конфликт на Украине привел к изменению логистических маршрутов наркоторговцев и росту поставок синтетических наркотиков из этой страны в Молдавию. "Мы наблюдаем рост числа уголовных дел по всем видам наркоторговли и запрещенных веществ. Этот рост обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это война на Украине. Соседняя страна является одним из рынков сбыта синтетических наркотиков. Происходит изменение логистической цепочки, соответственно, в Молдавию поступает больше синтетических наркотиков и не только", — заявила Мисаил-Никитин в эфире онлайн-канала R-Live. Глава молдавского МВД отметила, что усиление потока связано не только с географической близостью страны и происходящим на ее территории военным конфликтом, но и с тем, как трансформируются маршруты доставки наркотиков. По ее словам, МВД республики фиксирует случаи, когда синтетические вещества проходят через несколько транзитных стран, прежде чем оказываются внутри республики. Мисаил-Никитин подчеркнула необходимость усиления контроля на границе, улучшения сотрудничества с соседями и международными правоохранительными структурами, а также разработки новых мер по перехвату нелегальных поставок.
молдавия
украина
молдавия, украина, мвд, общество , наркотики
МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, МВД, Общество , наркотики
16:15 15.09.2025
 
В Молдавии сообщили о росте потока синтетических наркотиков с Украины

Мисаил-Никитин: в Молдавии замечен рост поставок синтетических наркотиков с Украины

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Флаг Молдавии. Архивное фото
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
КИШИНЕВ, 15 сен – ПРАЙМ. Министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитин заявила, что конфликт на Украине привел к изменению логистических маршрутов наркоторговцев и росту поставок синтетических наркотиков из этой страны в Молдавию.
"Мы наблюдаем рост числа уголовных дел по всем видам наркоторговли и запрещенных веществ. Этот рост обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это война на Украине. Соседняя страна является одним из рынков сбыта синтетических наркотиков. Происходит изменение логистической цепочки, соответственно, в Молдавию поступает больше синтетических наркотиков и не только", — заявила Мисаил-Никитин в эфире онлайн-канала R-Live.
Глава молдавского МВД отметила, что усиление потока связано не только с географической близостью страны и происходящим на ее территории военным конфликтом, но и с тем, как трансформируются маршруты доставки наркотиков. По ее словам, МВД республики фиксирует случаи, когда синтетические вещества проходят через несколько транзитных стран, прежде чем оказываются внутри республики.
Мисаил-Никитин подчеркнула необходимость усиления контроля на границе, улучшения сотрудничества с соседями и международными правоохранительными структурами, а также разработки новых мер по перехвату нелегальных поставок.
Полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
В России пресекли деятельность маркетплейса, торговавшего наркотиками
МОЛДАВИЯУКРАИНАМВДОбществонаркотики
 
 
Заголовок открываемого материала