Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ рассказал об уловках мошенников под видом школьных психологов - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250915/moshenniki-862286405.html
ВТБ рассказал об уловках мошенников под видом школьных психологов
ВТБ рассказал об уловках мошенников под видом школьных психологов - 15.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ рассказал об уловках мошенников под видом школьных психологов
ВТБ предупреждает о новой схеме, в которой мошенники прикидываются школьными психологами и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T08:15+0300
2025-09-15T08:15+0300
мошенничество
втб
банки
мошеннические схемы
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83052/75/830527521_0:273:2871:1887_1920x0_80_0_0_e686cce086c34c09fa421d6962eb4bf2.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ВТБ предупреждает о новой схеме, в которой мошенники прикидываются школьными психологами и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, говорится в сообщении. "Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами. Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование. Сценарий завершается "дистанционными проверками" и передачей денег и ценностей лжекурьеру", - предупреждает ВТБ. Отмечается, что во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем злоумышленники сообщают своим жертвам об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени. Аферисты запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку" дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру. "Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. "Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым", - добавил он. Летом во время вступительных экзаменов мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов - получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, отмечают в банке.
https://1prime.ru/20250912/mvd-862183723.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83052/75/830527521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fdacb999b1bfe98ebd0fcdaa24b5e61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, банки, мошеннические схемы, мошенники
Мошенничество, ВТБ, Банки, мошеннические схемы, МОШЕННИКИ
08:15 15.09.2025
 
ВТБ рассказал об уловках мошенников под видом школьных психологов

ВТБ: мошенники под видом школьных психологов присылают ссылки на фейковые сайты

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк" Дети
Дети - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
" Дети . Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ВТБ предупреждает о новой схеме, в которой мошенники прикидываются школьными психологами и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, говорится в сообщении.
"Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами. Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование. Сценарий завершается "дистанционными проверками" и передачей денег и ценностей лжекурьеру", - предупреждает ВТБ.
Отмечается, что во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем злоумышленники сообщают своим жертвам об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени.
Аферисты запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку" дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру.
"Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
"Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым", - добавил он.
Летом во время вступительных экзаменов мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов - получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, отмечают в банке.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
МВД предупредило о мошенничестве под видом покупки продуктов для пожилых
12 сентября, 12:53
 
МошенничествоВТББанкимошеннические схемыМОШЕННИКИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала