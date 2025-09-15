ВТБ рассказал об уловках мошенников под видом школьных психологов

https://1prime.ru/20250915/moshenniki-862286405.html
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ВТБ предупреждает о новой схеме, в которой мошенники прикидываются школьными психологами и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, говорится в сообщении. "Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами. Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование. Сценарий завершается "дистанционными проверками" и передачей денег и ценностей лжекурьеру", - предупреждает ВТБ. Отмечается, что во время звонка мошенники предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам. Затем злоумышленники сообщают своим жертвам об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени. Аферисты запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить "проверку" дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи курьеру. "Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга. Необходимо критически относиться к любым заявлениям неизвестных лиц по телефону, действовать с холодной головой, а лучше просто положить трубку", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. "Эти же правила безопасности важно донести до детей. Важно, чтобы они в любой непонятной ситуации прежде чем что-то предпринимать, обращались за советом к взрослым", - добавил он. Летом во время вступительных экзаменов мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для "характеристики ученика". Цель таких обзвонов - получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии, отмечают в банке.
