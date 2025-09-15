https://1prime.ru/20250915/moskva-862285735.html

В Москве откроют бизнес для ветеранов СВО

В Москве откроют бизнес для ветеранов СВО

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Собственный бизнес помогут открыть ветеранам СВО и членам их семей в Москве, бизнес-акселератор "Твой старт" под эту цель разработали эксперты открытого университета центра "Моя карьера", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве открывается бизнес-акселератор "Твой старт", разработанный для участников специальной военной операции (СВО). На занятия приглашают не только самих бойцов, но и членов их семей. Программу разработали эксперты открытого университета центра "Моя карьера". Она состоит из шести обучающих модулей, один из которых посвящен франчайзинговым моделям ведения бизнеса", - говорится в сообщении. Отмечается, что на акселераторе самозанятости участники смогут выбрать наиболее подходящую под свои навыки бизнес-нишу и научатся вести бюджет проекта, грамотно формировать цены, а также определятся с правовой формой, подробно разобрав возможности и ограничения самозанятости и индивидуального предпринимательства. Кроме того, все желающие узнают, как превращать идею в продукт, тестировать его на целевой аудитории и продвигать с помощью бесплатных каналов. "Для тех, кто хочет начать дело по готовой модели, рассмотрят франшизы и маркетплейсы. К реализации программы привлекли франчайзинговые компании с проверенными бизнес-моделями", - добавляется в сообщении.

