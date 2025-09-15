https://1prime.ru/20250915/mvd-862289327.html

МВД предупредило, чем грозит заведомо ложный звонок о теракте в школе

МВД предупредило, чем грозит заведомо ложный звонок о теракте в школе

2025-09-15

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Заведомо ложный вызов спецслужб из-за "теракта" в школе грозит лишением свободы на срок до пяти лет, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Публикация в чате, соцсети или мессенджере не является шуткой. это уголовно наказуемое деяние. Квалифицируется по статье 207.1 УК РФ", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что санкции статьи подразумевают лишение свободы на срок до 5 лет.

Новости

мвд, общество