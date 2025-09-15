МВД предупредило, чем грозит заведомо ложный звонок о теракте в школе

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-15T09:27+0300
2025-09-15T09:27+0300
мвд
общество
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Заведомо ложный вызов спецслужб из-за "теракта" в школе грозит лишением свободы на срок до пяти лет, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Публикация в чате, соцсети или мессенджере не является шуткой. это уголовно наказуемое деяние. Квалифицируется по статье 207.1 УК РФ", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что санкции статьи подразумевают лишение свободы на срок до 5 лет.
2025
мвд, общество
МВД, Общество
09:27 15.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль МВД России
Автомобиль МВД России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Заведомо ложный вызов спецслужб из-за "теракта" в школе грозит лишением свободы на срок до пяти лет, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Публикация в чате, соцсети или мессенджере не является шуткой. это уголовно наказуемое деяние. Квалифицируется по статье 207.1 УК РФ", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что санкции статьи подразумевают лишение свободы на срок до 5 лет.
Тестирование российской операционной системы Аврора в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
В МВД рассказали, почему не стоит игнорировать автоматические уведомления
Вчера, 12:11
 
МВД Общество
 
 
