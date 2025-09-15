Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей - 15.09.2025
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей - 15.09.2025, ПРАЙМ
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей
Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, в ее состав вошли бенефициар международного... | 15.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, в ее состав вошли бенефициар международного холдинга – гражданин Латвии - и глава российской микрокредитной организации, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников", - сказала Петренко. Она добавила, что в зависимости от роли им вменяются статьи УК РФ "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц", "содействие террористической деятельности". Установлено, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал вывод за рубеж денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге. "Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей", - сказала Петренко.
10:00 15.09.2025
 
Силовики накрыли ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей

СК: силовики накрыли ОПГ, выведшую за рубеж 2,5 млрд руб по фиктивным договорам займа

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 годах вывела по фиктивным договорам займа за рубеж 2,5 миллиарда рублей, в ее состав вошли бенефициар международного холдинга – гражданин Латвии - и глава российской микрокредитной организации, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников", - сказала Петренко.
Она добавила, что в зависимости от роли им вменяются статьи УК РФ "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц", "содействие террористической деятельности".
Установлено, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал вывод за рубеж денег из подконтрольных ему микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Петербурге.
"Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей", - сказала Петренко.
Заголовок открываемого материала