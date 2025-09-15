Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США призвали ликвидировать возможности Ирана по созданию ядерного оружия - 15.09.2025
В США призвали ликвидировать возможности Ирана по созданию ядерного оружия
2025-09-15T13:56+0300
2025-09-15T13:56+0300
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. США настаивают на том, чтобы возможности Ирана по созданию ядерного оружия, включая все возможности по обогащению и переработке, были полностью ликвидированы, заявил глава минэнерго США Крис Райт. "Я повторю позицию Соединённых Штатов в отношении Ирана: путь Ирана к созданию ядерного оружия, включая все возможности по обогащению и переработке, должен быть полностью ликвидирован", - сказал он, выступая на генконференции МАГАТЭ в ООН в Вене.
13:56 15.09.2025
 
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. США настаивают на том, чтобы возможности Ирана по созданию ядерного оружия, включая все возможности по обогащению и переработке, были полностью ликвидированы, заявил глава минэнерго США Крис Райт.
"Я повторю позицию Соединённых Штатов в отношении Ирана: путь Ирана к созданию ядерного оружия, включая все возможности по обогащению и переработке, должен быть полностью ликвидирован", - сказал он, выступая на генконференции МАГАТЭ в ООН в Вене.
