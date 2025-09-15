https://1prime.ru/20250915/oruzhie-862299708.html

В США призвали ликвидировать возможности Ирана по созданию ядерного оружия

В США призвали ликвидировать возможности Ирана по созданию ядерного оружия - 15.09.2025, ПРАЙМ

В США призвали ликвидировать возможности Ирана по созданию ядерного оружия

США настаивают на том, чтобы возможности Ирана по созданию ядерного оружия, включая все возможности по обогащению и переработке, были полностью ликвидированы,... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T13:56+0300

2025-09-15T13:56+0300

2025-09-15T13:56+0300

энергетика

иран

сша

оон

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. США настаивают на том, чтобы возможности Ирана по созданию ядерного оружия, включая все возможности по обогащению и переработке, были полностью ликвидированы, заявил глава минэнерго США Крис Райт. "Я повторю позицию Соединённых Штатов в отношении Ирана: путь Ирана к созданию ядерного оружия, включая все возможности по обогащению и переработке, должен быть полностью ликвидирован", - сказал он, выступая на генконференции МАГАТЭ в ООН в Вене.

https://1prime.ru/20250909/iran-862034628.html

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, оон, магатэ