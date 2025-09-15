https://1prime.ru/20250915/peskov-862297839.html
Песков рассказал о планах Путина на неделю
Президент России Владимир Путин на этой неделе совершит несколько региональных поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 15.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на этой неделе совершит несколько региональных поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Неделя обещает быть достаточно насыщенная, у президента запланировано несколько региональных поездок", - сказал Песков журналистам.
