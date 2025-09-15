https://1prime.ru/20250915/peskov-862298076.html
В Кремле прокомментировали идею Трампа изъять российские активы
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В Кремле видели сообщения в СМИ, что лидер США Дональд Трамп предложил "семерке" (G7 - ред.) изъять замороженные активы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Издание Spiegel со ссылкой на два письма в его распоряжении сообщило, что немецкая партия "Зеленых" требует от глав двух комитетов бундестага провести слушания экспертов на тему "использования государственных российских активов" в одну из ближайших недель заседаний.Как утверждает издание со ссылкой на европейских дипломатов, якобы и сам Трамп требует от европейцев использовать замороженные активы, называя это условием введения США санкций против России наряду с повышением Европой пошлин в отношении Китая и прекращением закупок российской нефти всеми странами Евросоюза."Мы видели эти сообщения", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву 9 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В Кремле видели сообщения в СМИ, что лидер США Дональд Трамп предложил "семерке" (G7 - ред.) изъять замороженные активы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Издание Spiegel со ссылкой на два письма в его распоряжении сообщило, что немецкая партия "Зеленых" требует от глав двух комитетов бундестага провести слушания экспертов на тему "использования государственных российских активов" в одну из ближайших недель заседаний.
Как утверждает издание со ссылкой на европейских дипломатов, якобы и сам Трамп требует от европейцев использовать замороженные активы, называя это условием введения США санкций против России наряду с повышением Европой пошлин в отношении Китая и прекращением закупок российской нефти всеми странами Евросоюза.
"Мы видели эти сообщения", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву 9 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
