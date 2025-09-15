https://1prime.ru/20250915/peskov-862298361.html

Песков прокомментировал призывы к незамедлительной встрече по Украине

Призывы к незамедлительной встрече на высшем уровне по Украине направлены на эмоциональный эффект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 15.09.2025, ПРАЙМ

политика

россия

украина

дмитрий песков

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Призывы к незамедлительной встрече на высшем уровне по Украине направлены на эмоциональный эффект, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению - нет. Есть такие призывы к встрече, к незамедлительной, но, скорее, это направлено, наверное, на такой эмоциональный эффект от таких призывов", - сказал Песков журналистам. -0-

украина

2025

Новости

россия, украина, дмитрий песков