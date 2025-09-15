Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО де-факто воюет с Россией, и это очевидно, заявил Песков - 15.09.2025, ПРАЙМ
Политика
НАТО де-факто воюет с Россией, и это очевидно, заявил Песков
НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 15.09.2025, ПРАЙМ
13:05 15.09.2025
 
НАТО де-факто воюет с Россией, и это очевидно, заявил Песков

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, заявил, что НАТО не воюет с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией для защиты Украины, заявила, что "надо было раньше в этом признаваться".
"НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Россия не угрожает странам Европы, заявил Песков
12 сентября, 13:29
 
