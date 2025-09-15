https://1prime.ru/20250915/polsha-862319384.html

Таможенники прокомментировали закрытие Польшей границы с Белоруссией

Таможенники прокомментировали закрытие Польшей границы с Белоруссией - 15.09.2025, ПРАЙМ

Таможенники прокомментировали закрытие Польшей границы с Белоруссией

Закрытие Варшавой в одностороннем порядке движения через границу с Белоруссией стало неожиданностью для перевозчиков грузов и для физических лиц, которые... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T23:51+0300

2025-09-15T23:51+0300

2025-09-15T23:51+0300

бизнес

россия

белоруссия

польша

литва

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862318559_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7cf6b9cfb409b18bca455052c5181bbe.jpg

МИНСК, 15 сен – ПРАЙМ. Закрытие Варшавой в одностороннем порядке движения через границу с Белоруссией стало неожиданностью для перевозчиков грузов и для физических лиц, которые планировали свои поездки, заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. "Неожиданное закрытие границы по надуманному предлогу стало неожиданностью для всех – и для перевозчиков, которые грузы перевозят, и для физических лиц, которые планировали свои поездки", - сказал Орловский в интервью, показанном по телеканалу "Беларусь 1". По его словам, люди, которые не смогли для своих семейных или туристических целей пересечь границу, нашли другой выход - поехали через литовскую границу, либо, возможно, воспользовались другим, авиационным, видом транспорта. "Но для грузов так быстро не перестроишься. Поэтому грузы, которые перемещаются железнодорожным транспортом, приостановились по пути следования... Грузы, которые перевозились автомобильным транспортом, тоже… Так быстро не перестраивается логистика. Товарный поток сейчас в ожидании - временное это закрытие или нет ", - продолжил Орловский. Он отметил, что в настоящее время в электронной очереди на выезд из страны в Польшу перед пунктом пропуска "Козловичи" зарегистрировано 1,7 тысячи грузовиков, тысяча из них – на польской регистрации. Орловский добавил, что с белорусской стороны нет никаких преград для движения через пункты пропуска на границе с ЕС, включая Польшу. "Мы готовы начать работу в любом закрытом пункте пропуска на границе с ЕС - как на польской стороне, так и на литовской, латвийской. Причем начало работы для пограничной и таможенной службы - это часы. Мы готовы работать в любом пункте пропуска и надеемся, что так и будет со временем", - подчеркнул Орловский. Орловский выразил надежду на скорое открытие всех пунктов пропуска на белорусско-польской границе, заметив, что Белоруссия – страна в центре Европы и нельзя так просто без негативных последствий закрыть границу с ней. Глава таможкомитета подчеркнул, что в настоящий момент граница с Польшей закрыта полностью. "Поляки закрыли оставшиеся два пункта пропуска автодорожных и закрыли движение через железнодорожные пункты пропуска. То есть, в настоящее время вся граница перекрыта, движения никакого нет", - сказал он. Апеллируя к данным статистики импорта и экспорта через западную границу, глава таможкомитета заметил, что таким решением Польша навредила не только себе, но и другим странам, перекрыв движение товаров. Польша в ночь на 12 сентября закрыла пропуск транспорта через наземную границу с Белоруссией, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025". До этого из-за решений Польши на белорусско-польской границе работал лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь"). Кроме того, с 1 марта 2024 года Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе 2023 года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Латвийской стороной в сентябре 2023 года было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

https://1prime.ru/20250914/polsha-862269588.html

https://1prime.ru/20250914/polsha-862254215.html

белоруссия

польша

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, белоруссия, польша, литва, ес