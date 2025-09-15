https://1prime.ru/20250915/polsha-862319585.html

В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Польша должна устоять перед попытками западных элит втянуть ее в конфликт с Россией и содействовать скорейшему установлению мира на Украине, пишет местное издание Myśl Polska."Украина не является самостоятельным международным субъектом, поэтому попытки втянуть Польшу в войну не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт. В рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада", — отмечается в материале.Издание советует Польше настаивать на скорейшем заключении мирного соглашения между Украиной и Россией на реальных условиях, объявив о полном нейтралитете, прекратив поддержку Киева и не позволяя использовать свою территорию и инфраструктуру для военной помощи.Ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский отметил, что действующие гарантии безопасности подразумевают защиту Украины странами-гарантами в случае нового конфликта, однако в Европе никто не стремится вступать в вооруженное столкновение с Россией. В начале сентября в Париже состоялась встреча участников "коалиции желающих" во главе с премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

