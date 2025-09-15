Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит" - 15.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250915/putin-862280240.html
Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит"
Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит" - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит"
Президент России Владимир Путин в День работников санитарно-эпидемиологической службы заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит", а также о... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T00:16+0300
2025-09-15T00:16+0300
экономика
общество
россия
владимир путин
анна попова
татьяна голикова
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862280240.jpg?1757884583
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в День работников санитарно-эпидемиологической службы заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит", а также о модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора. Путин в понедельник выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где свою работу начинают новые лабораторные центры Роспотребнадзора. Глава службы Анна Попова доложит президенту о развитии и модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению Путина. САНИТАРНЫЙ ЩИТ РОССИИ В 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки. "Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер. Проект в том числе нацелен на выработку условий по оперативному созданию необходимых вакцин, как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках "Санитарного щита" к 2030 году планируется довести количество лабораторий, работающих с опасными вирусами в России, до 36, что позволит разрабатывать вакцины от любой инфекции в течение 4 месяцев. Как отмечал Путин, главная цель создаваемого санитарного щита - уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
общество , россия, владимир путин, анна попова, татьяна голикова, роспотребнадзор
Экономика, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Анна Попова, Татьяна Голикова, Роспотребнадзор
00:16 15.09.2025
 
Путин заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит"

Путин в День работников Роспотребнадзора заслушает доклад о «Санитарном щите»

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в День работников санитарно-эпидемиологической службы заслушает доклад о реализации проекта "Санитарный щит", а также о модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора.
Путин в понедельник выйдет на видеосвязь с рядом регионов, где свою работу начинают новые лабораторные центры Роспотребнадзора. Глава службы Анна Попова доложит президенту о развитии и модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению Путина.
САНИТАРНЫЙ ЩИТ РОССИИ
В 2021 году, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что России необходим мощный и надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, который должен опираться на отечественные разработки.
"Санитарный щит" предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер.
Проект в том числе нацелен на выработку условий по оперативному созданию необходимых вакцин, как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках "Санитарного щита" к 2030 году планируется довести количество лабораторий, работающих с опасными вирусами в России, до 36, что позволит разрабатывать вакцины от любой инфекции в течение 4 месяцев.
Как отмечал Путин, главная цель создаваемого санитарного щита - уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВладимир ПутинАнна ПоповаТатьяна ГоликоваРоспотребнадзор
 
 
