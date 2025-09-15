https://1prime.ru/20250915/putin-862307382.html
Путин призвал сократить риски распространения опасных инфекций
Путин призвал сократить риски распространения опасных инфекций - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал сократить риски распространения опасных инфекций
Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России, от этого напрямую зависит безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T17:00+0300
2025-09-15T17:00+0300
2025-09-15T17:01+0300
россия
владимир путин
роспотребнадзор
общество
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858960837_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25d43117bb5e016212eba16337c2ccf8.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России, от этого напрямую зависит безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
https://1prime.ru/20250915/peskov-862297839.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858960837_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e347269a549bbea1c6ade79be364772b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, роспотребнадзор, общество , здоровье
РОССИЯ, Владимир Путин, Роспотребнадзор, Общество , Здоровье
Путин призвал сократить риски распространения опасных инфекций
Путин: риски распространения опасных инфекций нужно свести к минимуму
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России, от этого напрямую зависит безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах.
Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
Песков рассказал о планах Путина на неделю