Путин призвал сократить риски распространения опасных инфекций - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал сократить риски распространения опасных инфекций
2025-09-15T17:00+0300
2025-09-15T17:01+0300
россия
владимир путин
роспотребнадзор
общество
здоровье
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России, от этого напрямую зависит безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора. Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
россия, владимир путин, роспотребнадзор, общество , здоровье
РОССИЯ, Владимир Путин, Роспотребнадзор, Общество , Здоровье
17:00 15.09.2025 (обновлено: 17:01 15.09.2025)
 
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России, от этого напрямую зависит безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах.
Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета "О санитарных органах Республики" в 1922 году, который считается днем становления службы.
РОССИЯВладимир ПутинРоспотребнадзорОбществоЗдоровье
 
 
