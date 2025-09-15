Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником - 15.09.2025
Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником
Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T17:03+0300
2025-09-15T17:03+0300
общество
здоровье
владимир путин
роспотребнадзор
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником. "Сегодня мы отмечаем День образования государственной санитарной эпидемиологической службы. Поздравляю всех работников Роспотребнадзора с этой праздничной датой", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции. Глава государства пожелал сотрудникам новых лабораторий и центров Роспотребнадзора, которые открылись в российских регионах, "успешной работы на благо России". "Еще раз поздравляю вас всех с праздником. И вам, конечно, также как и всем гражданам, здоровья, благополучия, всего самого доброго", - добавил президент. В понедельник по видеосвязи он принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах. Среди новых объектов службы лабораторные комплексы в ДНР, здания "Противочумной станции Роспотребнадзора" в Симферополе, лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге, научно-исследовательский в Волгограде и новый центр гигиены и эпидемиологии в Воронеже.
17:03 15.09.2025
 
Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с профессиональным праздником

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил специалистов Роспотребнадзора с профессиональным праздником.
"Сегодня мы отмечаем День образования государственной санитарной эпидемиологической службы. Поздравляю всех работников Роспотребнадзора с этой праздничной датой", - сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.
Глава государства пожелал сотрудникам новых лабораторий и центров Роспотребнадзора, которые открылись в российских регионах, "успешной работы на благо России". "Еще раз поздравляю вас всех с праздником. И вам, конечно, также как и всем гражданам, здоровья, благополучия, всего самого доброго", - добавил президент.
В понедельник по видеосвязи он принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах. Среди новых объектов службы лабораторные комплексы в ДНР, здания "Противочумной станции Роспотребнадзора" в Симферополе, лабораторный корпус Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбурге, научно-исследовательский в Волгограде и новый центр гигиены и эпидемиологии в Воронеже.
