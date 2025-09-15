Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса
Путин оценил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса
Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса, отметив, что слаженные действия его сотрудников в тот период стали важной... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T17:05+0300
2025-09-15T17:05+0300
здоровье
общество
владимир путин
роспотребнадзор
рф
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса, отметив, что слаженные действия его сотрудников в тот период стали важной частью общих усилий в борьбе болезнью. "Вы своевременно выявляете и противостоите опасным инфекциям. И, конечно, ведёте востребованные научные исследования. Внедряете в практику современные методы мониторинга и прогноза развития эпидемии. И тем самым защищаете жизни людей. Так было и во время эпидемии коронавируса, когда чёткие, слаженные действия сотрудников Роспотребнадзора стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью", - сказал глава государства в ходе видеоконференции по вводу в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.
здоровье, общество , владимир путин, роспотребнадзор, рф
Здоровье, Общество , Владимир Путин, Роспотребнадзор, РФ
17:05 15.09.2025
 
Путин оценил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса

Путин похвалил работу Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса, отметив, что слаженные действия его сотрудников в тот период стали важной частью общих усилий в борьбе болезнью.
"Вы своевременно выявляете и противостоите опасным инфекциям. И, конечно, ведёте востребованные научные исследования. Внедряете в практику современные методы мониторинга и прогноза развития эпидемии. И тем самым защищаете жизни людей. Так было и во время эпидемии коронавируса, когда чёткие, слаженные действия сотрудников Роспотребнадзора стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью", - сказал глава государства в ходе видеоконференции по вводу в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.
Путин призвал сократить риски распространения опасных инфекций
ЗдоровьеОбществоВладимир ПутинРоспотребнадзорРФ
 
 
Заголовок открываемого материала