Путин объявил благодарность четырем курским больницам

Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных... | 15.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин объявил благодарность четырем больницам в Курской области за профессионализм и самоотверженность при работе в экстремальных условиях, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях объявить благодарность президента Российской Федерации коллективам: областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская городская клиническая больница №3"; областного бюджетного учреждения здравоохранения "Беловская центральная районная больница", Курская область; областного бюджетного учреждения здравоохранения "Медвенская центральная районная больница", Курская область; областного бюджетного учреждения здравоохранения "Рыльская центральная районная больница", Курская область", - говорится в документе.

