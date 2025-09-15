Путин сообщил, что провел телефонный разговор с главой Крыма

https://1prime.ru/20250915/putin-862307888.html
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "Недавно с вами разговаривали по телефону. Я надеюсь, что по тому вопросу, который мы обсуждали, там движение есть вперед. Если что-то не так, позвоните, мы переговорим еще, ладно?" - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции, обращаясь к Аксенову. "Так точно, Владимир Владимирович, все двигаем вперед", - ответил Аксенов. Тема и предмет разговора не уточнялись.
