Путин сообщил, что провел телефонный разговор с главой Крыма

Путин сообщил, что провел телефонный разговор с главой Крыма

2025-09-15T17:11+0300

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "Недавно с вами разговаривали по телефону. Я надеюсь, что по тому вопросу, который мы обсуждали, там движение есть вперед. Если что-то не так, позвоните, мы переговорим еще, ладно?" - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции, обращаясь к Аксенову. "Так точно, Владимир Владимирович, все двигаем вперед", - ответил Аксенов. Тема и предмет разговора не уточнялись.

