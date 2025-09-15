Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с главой Крыма - 15.09.2025
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с главой Крыма
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с главой Крыма - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с главой Крыма
Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T17:11+0300
2025-09-15T17:11+0300
общество
россия
крым
владимир путин
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "Недавно с вами разговаривали по телефону. Я надеюсь, что по тому вопросу, который мы обсуждали, там движение есть вперед. Если что-то не так, позвоните, мы переговорим еще, ладно?" - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции, обращаясь к Аксенову. "Так точно, Владимир Владимирович, все двигаем вперед", - ответил Аксенов. Тема и предмет разговора не уточнялись.
крым
общество , россия, крым, владимир путин, сергей аксенов
Общество , РОССИЯ, КРЫМ, Владимир Путин, Сергей Аксенов
17:11 15.09.2025
 
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с главой Крыма

Путин сообщил, что недавно побеседовал по телефону с главой Крыма Аксеновым

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что недавно провел телефонный разговор с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
"Недавно с вами разговаривали по телефону. Я надеюсь, что по тому вопросу, который мы обсуждали, там движение есть вперед. Если что-то не так, позвоните, мы переговорим еще, ладно?" - сказал Путин во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции, обращаясь к Аксенову.
"Так точно, Владимир Владимирович, все двигаем вперед", - ответил Аксенов.
Тема и предмет разговора не уточнялись.
Общество, Россия, Крым, Владимир Путин, Сергей Аксенов
 
 
