Путин назвал цели бюджета России

2025-09-15T18:10+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Бюджет РФ призван решать как текущие, так и перспективные задачи развития страны, заявил президент России Владимир Путин. "Подчеркну: бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны, поэтому подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение, -это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команда в субъектах Федерации и в муниципалитетах", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
