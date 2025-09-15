https://1prime.ru/20250915/putin-862309382.html

Путин назвал цели бюджета России

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Бюджет РФ призван решать как текущие, так и перспективные задачи развития страны, заявил президент России Владимир Путин. "Подчеркну: бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны, поэтому подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение, -это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команда в субъектах Федерации и в муниципалитетах", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

