Путин рассказал, от чего зависит стабильность госфинансов
Путин рассказал, от чего зависит стабильность госфинансов - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, от чего зависит стабильность госфинансов
Президент России Владимир Путин заявил, что стабильность государственных финансов прямо зависит от положения дел в экономике РФ. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T18:10+0300
2025-09-15T18:10+0300
2025-09-15T18:10+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что стабильность государственных финансов прямо зависит от положения дел в экономике РФ. "Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
