Путин призвал увязывать бюджетную и денежно-кредитную политику - 15.09.2025
Путин призвал увязывать бюджетную и денежно-кредитную политику
Нужно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, настраивать их на стимулирование роста экономики, заявил президент России Владимир Путин. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T18:15+0300
2025-09-15T18:15+0300
финансы
россия
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Нужно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, настраивать их на стимулирование роста экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно взаимно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Настраивать их прежде всего на поддержку и стимулирование роста", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
2025
финансы, россия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
18:15 15.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Нужно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, настраивать их на стимулирование роста экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно взаимно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. Настраивать их прежде всего на поддержку и стимулирование роста", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Путин назвал цели бюджета России
18:10
 
ФинансыРОССИЯВладимир Путин
 
 
