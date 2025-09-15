https://1prime.ru/20250915/putin-862311914.html

Россия должна опережать динамику глобальной экономики, заявил Путин

Россия должна опережать динамику глобальной экономики, заявил Путин - 15.09.2025, ПРАЙМ

Россия должна опережать динамику глобальной экономики, заявил Путин

Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T18:32+0300

2025-09-15T18:32+0300

2025-09-15T18:32+0300

россия

мировая экономика

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862310265_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_2684684726b0a87592b5c65bc8369981.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Мы должны не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://1prime.ru/20250915/vvp-862309493.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, владимир путин