Россия должна опережать динамику глобальной экономики, заявил Путин - 15.09.2025, ПРАЙМ
Россия должна опережать динамику глобальной экономики, заявил Путин
2025-09-15T18:32+0300
2025-09-15T18:32+0300
россия
мировая экономика
владимир путин
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Мы должны не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
2025
россия, мировая экономика, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин
18:32 15.09.2025
 
Россия должна опережать динамику глобальной экономики, заявил Путин

Путин: РФ должна не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а опережать ее динамику

© РИА Новости . Алексей Никольский
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы должны не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Путин отметил рост объема ВВП России в июле
