Путин рассказал о траектории снижения инфляции

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результаты", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

