https://1prime.ru/20250915/putin-862312051.html
Путин рассказал о траектории снижения инфляции
Путин рассказал о траектории снижения инфляции - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о траектории снижения инфляции
Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T18:34+0300
2025-09-15T18:34+0300
2025-09-15T18:34+0300
банки
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862311691_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_075d8095a6843b0a265a606961171486.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результаты", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/20250912/tsb-862189847.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862311691_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4cade332c6340fe64860539f6e18246f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, россия, владимир путин
Банки, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин рассказал о траектории снижения инфляции
Путин заявил о снижении темпов инфляции ниже прогнозов правительства и ЦБ