Путин рассказал о траектории снижения инфляции
Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. | 15.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результаты", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
18:34 15.09.2025
 
Путин рассказал о траектории снижения инфляции

Путин заявил о снижении темпов инфляции ниже прогнозов правительства и ЦБ

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Траектория снижения инфляции сейчас ниже прогнозов правительства и ЦБ, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и банков России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результаты", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
