https://1prime.ru/20250915/putin-862312687.html

Путин задал вопрос о росте ВВП в России

Путин задал вопрос о росте ВВП в России - 15.09.2025, ПРАЙМ

Путин задал вопрос о росте ВВП в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T18:38+0300

2025-09-15T18:38+0300

2025-09-15T18:38+0300

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/00/841300099_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_f995306d2bc11834be77227888990a5d.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или нужны другие темпы. "По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%, вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы", - сказал глава государства.

https://1prime.ru/20250912/rosstat-862211728.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин