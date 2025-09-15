Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин задал вопрос о росте ВВП в России - 15.09.2025
Путин задал вопрос о росте ВВП в России
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или нужны другие темпы. "По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%, вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы", - сказал глава государства.
18:38 15.09.2025
 
Путин задал вопрос о росте ВВП в России

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам задал вопрос о том, достаточен ли рост ВВП в РФ, который за 7 месяцев составил 1,1%, или нужны другие темпы.
"По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%, вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы", - сказал глава государства.
Росстат подтвердил оценку роста ВВП России на 1,1 процента
12 сентября, 19:08
12 сентября, 19:08
 
