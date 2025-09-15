https://1prime.ru/20250915/putin-862313044.html
Путин призвал не допустить переохлаждения экономики
Путин призвал не допустить переохлаждения экономики - 15.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал не допустить переохлаждения экономики
Президент России Владимир Путин напомнил членам кабмина о задаче не допустить переохлаждения экономики РФ. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T18:41+0300
2025-09-15T18:41+0300
2025-09-15T18:41+0300
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862310265_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_2684684726b0a87592b5c65bc8369981.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил членам кабмина о задаче не допустить переохлаждения экономики РФ. "Говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности… И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://1prime.ru/20250915/putin-862311914.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862310265_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_fa756e03a8785ae687aba1481c848e85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, владимир путин
Путин призвал не допустить переохлаждения экономики
Путин напомнил членам правительства о задаче не допустить переохлаждения экономики