Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором

Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором - 15.09.2025

Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором

Борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания, заявил президент России Владимир Путин.

2025-09-15T19:04+0300

2025-09-15T19:04+0300

2025-09-15T19:04+0300

россия

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862310751_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fb088316e6fb5833e3a0d9a957fc1a06.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

