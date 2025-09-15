https://1prime.ru/20250915/putin-862314293.html
Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862310751_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fb088316e6fb5833e3a0d9a957fc1a06.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов должны быть в зоне особого внимания, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
