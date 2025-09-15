Путин напомнил о необходимости не подорвать макроэкономическую политику

https://1prime.ru/20250915/putin-862314706.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил о необходимости "пройти по лезвию" - не подорвать макроэкономическую политику и не переохладить экономику. "Еще в прошлом году мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности. Соглашались с тем, что это неизбежно приведет к охлаждению экономики, к ее, как мы говорили тогда, мягкой посадке. И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

