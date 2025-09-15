Путин напомнил о необходимости не подорвать макроэкономическую политику

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин напомнил о необходимости "пройти по лезвию" - не подорвать макроэкономическую политику и не переохладить экономику. "Еще в прошлом году мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности. Соглашались с тем, что это неизбежно приведет к охлаждению экономики, к ее, как мы говорили тогда, мягкой посадке. И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
россия, мировая экономика, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин
19:10 15.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин призвал не допустить переохлаждения экономики
