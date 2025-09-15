https://1prime.ru/20250915/putin-862315189.html

Путин отметил важность умеренной ценовой конъюнктуры

Путин отметил важность умеренной ценовой конъюнктуры - 15.09.2025, ПРАЙМ

Путин отметил важность умеренной ценовой конъюнктуры

Важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T19:40+0300

2025-09-15T19:40+0300

2025-09-15T19:40+0300

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/01/841300196_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_dcb3bc0c375db81c0d813897e3d87295.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очень важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой и инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный и устойчивый рост", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://1prime.ru/20250915/putin-862314152.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин