Лихачев рассказал о работе "Росатома" в условиях санкций

Лихачев рассказал о работе "Росатома" в условиях санкций - 15.09.2025

Лихачев рассказал о работе "Росатома" в условиях санкций

"Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, заявил генеральный директор российской... | 15.09.2025

2025-09-15T14:29+0300

2025-09-15T14:29+0300

2025-09-15T14:29+0300

энергетика

вена

алексей лихачев

росатом

магатэ

ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Продолжаем исполнять все обязательства в рамках наших международных договоренностей. Несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась. Строительство АЭС по российским технологиям продолжается в 9 странах. В стадии активной реализации 24 энергоблока большой мощности, а также несколько блоков малых атомных электростанций", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

вена

2025

вена, алексей лихачев, росатом, магатэ