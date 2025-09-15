Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о работе "Росатома" в условиях санкций
Лихачев рассказал о работе "Росатома" в условиях санкций
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Продолжаем исполнять все обязательства в рамках наших международных договоренностей. Несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась. Строительство АЭС по российским технологиям продолжается в 9 странах. В стадии активной реализации 24 энергоблока большой мощности, а также несколько блоков малых атомных электростанций", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Энергетика, Вена, Алексей Лихачев, Росатом, МАГАТЭ
14:29 15.09.2025
 
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Продолжаем исполнять все обязательства в рамках наших международных договоренностей. Несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась. Строительство АЭС по российским технологиям продолжается в 9 странах. В стадии активной реализации 24 энергоблока большой мощности, а также несколько блоков малых атомных электростанций", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, заявил Лихачев
ЭнергетикаВенаАлексей ЛихачевРосатомМАГАТЭ
 
 
