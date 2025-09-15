https://1prime.ru/20250915/rosatom-862301310.html
Лихачев рассказал о работе "Росатома" в условиях санкций
Лихачев рассказал о работе "Росатома" в условиях санкций
2025-09-15T14:29+0300
2025-09-15T14:29+0300
2025-09-15T14:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Продолжаем исполнять все обязательства в рамках наших международных договоренностей. Несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась. Строительство АЭС по российским технологиям продолжается в 9 странах. В стадии активной реализации 24 энергоблока большой мощности, а также несколько блоков малых атомных электростанций", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
https://1prime.ru/20250915/likhachev-862299938.html
вена
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. "Росатом" не остановил ни одну стройку АЭС за рубежом, несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Продолжаем исполнять все обязательства в рамках наших международных договоренностей. Несмотря на беспрецедентное и незаконное санкционное давление, ни одна наша стройка не остановилась. Строительство АЭС по российским технологиям продолжается в 9 странах. В стадии активной реализации 24 энергоблока большой мощности, а также несколько блоков малых атомных электростанций", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
