Правительство выделило Росавиации 148,5 млн рублей на перевозки по маршрутам ДФО
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило Росавиации 148,5 миллиона рублей на обеспечение перевозок по маршрутам Дальневосточного федерального округа, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" направить Росавиации бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Транспорт" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в 2025 году в размере 148500 тыс. рублей на финансовое обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа...", - говорится в документе.
Также в документе указывается, что финансовое обеспечение воздушных перевозок пассажиров будет выполняться посредством предоставления субсидий из бюджета организациям на возмещение недополученных доходов от осуществления перевозок населения по специальному тарифу воздушными судами в салонах эконом-класса регулярными рейсами с 1 сентября по 30 ноября 2025 года по маршруту Петропавловск-Камчатский - Владивосток - Петропавловск-Камчатский.
"Росавиации осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2026 г", - добавляется в документе.