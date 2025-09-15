https://1prime.ru/20250915/rosaviatsiya-862317742.html

Правительство выделило Росавиации 148,5 млн рублей

Правительство выделило Росавиации 148,5 млн рублей - 15.09.2025, ПРАЙМ

Правительство выделило Росавиации 148,5 млн рублей

Правительство РФ выделило Росавиации 148,5 миллиона рублей на обеспечение перевозок по маршрутам Дальневосточного федерального округа, соответствующее... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T22:06+0300

2025-09-15T22:06+0300

2025-09-15T22:06+0300

бизнес

россия

рф

владивосток

росавиация

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861957890_0:29:2811:1610_1920x0_80_0_0_89670b6992bcbb68a9206ca735d21a7d.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило Росавиации 148,5 миллиона рублей на обеспечение перевозок по маршрутам Дальневосточного федерального округа, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" направить Росавиации бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Транспорт" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в 2025 году в размере 148500 тыс. рублей на финансовое обеспечение воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа...", - говорится в документе. Также в документе указывается, что финансовое обеспечение воздушных перевозок пассажиров будет выполняться посредством предоставления субсидий из бюджета организациям на возмещение недополученных доходов от осуществления перевозок населения по специальному тарифу воздушными судами в салонах эконом-класса регулярными рейсами с 1 сентября по 30 ноября 2025 года по маршруту Петропавловск-Камчатский - Владивосток - Петропавловск-Камчатский. "Росавиации осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2026 г", - добавляется в документе.

https://1prime.ru/20250822/reysy-861101319.html

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владивосток, росавиация, минфин