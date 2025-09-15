https://1prime.ru/20250915/rossijane-862282985.html
Россияне рассказали, от чего ждут наибольших открытий в будущем
Россияне рассказали, от чего ждут наибольших открытий в будущем - 15.09.2025, ПРАЙМ
Россияне рассказали, от чего ждут наибольших открытий в будущем
Россияне ждут наибольших открытий в будущем от медицины и транспортной сферы, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T04:17+0300
2025-09-15T04:17+0300
2025-09-15T04:17+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862282985.jpg?1757899039
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россияне ждут наибольших открытий в будущем от медицины и транспортной сферы, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II Международного симпозиума "Создавая будущее".
"Наибольших открытий в будущем россияне ждут от медицины: новые лекарства и медицинские технологии назвали 27% опрошенных. На втором месте по ожиданиям - новые виды транспорта: 9% респондентов рассчитывают на появление летающих, беспилотных, скоростных и других транспортных средств", - говорится в исследовании, в ходе которого опросили 1 600 жителей России.
Еще 6% участников связывают будущее с космическими изобретениями и доступными космическими путешествиями. По 5% голосов набрали новые виды энергии и технология телепортации.
В то же время 17% респондентов не ожидают каких-либо значительных открытий в обозримом будущем.
При этом отдельные категории инноваций часть опрошенных ждет с большим энтузиазмом. Например, медицинские инновации чаще других называли женщины, а космические изобретения и новые виды энергии наиболее популярны среди мужчин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
Россияне рассказали, от чего ждут наибольших открытий в будущем
Опрос: россияне ждут наибольших открытий в будущем от медицины и транспорта
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россияне ждут наибольших открытий в будущем от медицины и транспортной сферы, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II Международного симпозиума "Создавая будущее".
"Наибольших открытий в будущем россияне ждут от медицины: новые лекарства и медицинские технологии назвали 27% опрошенных. На втором месте по ожиданиям - новые виды транспорта: 9% респондентов рассчитывают на появление летающих, беспилотных, скоростных и других транспортных средств", - говорится в исследовании, в ходе которого опросили 1 600 жителей России.
Еще 6% участников связывают будущее с космическими изобретениями и доступными космическими путешествиями. По 5% голосов набрали новые виды энергии и технология телепортации.
В то же время 17% респондентов не ожидают каких-либо значительных открытий в обозримом будущем.
При этом отдельные категории инноваций часть опрошенных ждет с большим энтузиазмом. Например, медицинские инновации чаще других называли женщины, а космические изобретения и новые виды энергии наиболее популярны среди мужчин.