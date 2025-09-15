Россияне рассказали, от чего ждут наибольших открытий в будущем

https://1prime.ru/20250915/rossijane-862282985.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россияне ждут наибольших открытий в будущем от медицины и транспортной сферы, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II Международного симпозиума "Создавая будущее". "Наибольших открытий в будущем россияне ждут от медицины: новые лекарства и медицинские технологии назвали 27% опрошенных. На втором месте по ожиданиям - новые виды транспорта: 9% респондентов рассчитывают на появление летающих, беспилотных, скоростных и других транспортных средств", - говорится в исследовании, в ходе которого опросили 1 600 жителей России. Еще 6% участников связывают будущее с космическими изобретениями и доступными космическими путешествиями. По 5% голосов набрали новые виды энергии и технология телепортации. В то же время 17% респондентов не ожидают каких-либо значительных открытий в обозримом будущем. При этом отдельные категории инноваций часть опрошенных ждет с большим энтузиазмом. Например, медицинские инновации чаще других называли женщины, а космические изобретения и новые виды энергии наиболее популярны среди мужчин.

