Ставка RUONIA 12 сентября повысилась до 17,06 процента

2025-09-15T14:40+0300

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 12 сентября, выросла на 0,01 процентного пункта и составила 17,06%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 577 миллиардов рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

