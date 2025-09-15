https://1prime.ru/20250915/rusal-862317062.html
"Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Русал" увеличил объем размещения биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, до 1,9 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 7,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,5% годовых. Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-15 с погашением через полтора года и ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 1 миллиарда юаней. Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк. Выпуск обеспечен внешними публичными безотзывными офертами от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
