Российский рынок акций закрылся снижением

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 1,05%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,05% - до 2 809,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,48%, до 1 119,73 пункта, долларовый РТС - на 0,51%, до 1 065,54 пункта.
