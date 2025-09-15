Российский рынок акций закрылся снижением

https://1prime.ru/20250915/rynok-862316426.html

Российский рынок акций завершил основные торги понедельника снижением более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. | 15.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника снижением более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,05% - до 2 809,85 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,48%, до 1 119,73 пункта, долларовый РТС - на 0,51%, до 1 065,54 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 0,36%, до 67,23 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи начал торговую пятидневку снижением к 2800 пунктам. Более осторожный, чем ожидалось, шаг ЦБ по снижению ключевой ставки, разворот рубля к укреплению и новые санкционные угрозы – основные причины нисходящего движения. При этом сырьевые активы сегодня в основном росли в цене – нефть Brent выше 67 долларов, золото у 3700 долларов", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Усилившиеся санкционные риски, заметно ухудшившиеся после пятницы перспективы снижения ключевой ставки и укрепление рубля совместно оказывают давление на акции в РФ, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи начал новую неделю в минусе. Поддержка на 2800 п. может не устоять. Причин такой динамики много. Это и ослабление рубля. Доллар поднимался уже выше 85 рублей, евро - выше 100, а юань - выше 12. И, конечно, рост геополитической напряжённости", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал". Судя по заявлениям Дональда Трампа, его отношение к России ухудшилось, и скоро могут быть введены новые санкции США, добавил он. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции ДВМП (+2,73%), ОГК-2 (+2,39%), ТГК-1 (+1,80%), "Селигдар" (+0,58%), "Русснефти" (+0,51%). "В лидеры роста на фоне оптимистичных планов менеджмента развивать сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки вышел ДВМП. В аутсайдерах оказался перекупленный "Вуш Холдинг", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения акции "Вуш Холдинга" (-4,65%), "Ростелекома" (-4,47%), "Мечела" (-3,51%), Московского кредитного банка (-3,47%), ПИКа (-3,37%). Прогнозы При сохранении внешней неопределенности краткосрочно возможно продолжение коррекции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 сентября – 2750-2850 пунктов, рассказал Шепелев. Во вторник индекс Мосбиржи может двигаться вблизи 2795-2835 пунктов в отсутствие принципиально значимых геополитических новостей, заключил Григорьев.

