Российский рынок акций закрылся снижением
Индекс Московской Биржи закрылся снижением на 1,05%
График. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги понедельника снижением более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 0,36%, до 67,23 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи начал торговую пятидневку снижением к 2800 пунктам. Более осторожный, чем ожидалось, шаг ЦБ по снижению ключевой ставки, разворот рубля к укреплению и новые санкционные угрозы – основные причины нисходящего движения. При этом сырьевые активы сегодня в основном росли в цене – нефть Brent выше 67 долларов, золото у 3700 долларов", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Усилившиеся санкционные риски, заметно ухудшившиеся после пятницы перспективы снижения ключевой ставки и укрепление рубля совместно оказывают давление на акции в РФ, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Индекс Мосбиржи начал новую неделю в минусе. Поддержка на 2800 п. может не устоять. Причин такой динамики много. Это и ослабление рубля. Доллар поднимался уже выше 85 рублей, евро - выше 100, а юань - выше 12. И, конечно, рост геополитической напряжённости", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал".
Судя по заявлениям Дональда Трампа, его отношение к России ухудшилось, и скоро могут быть введены новые санкции США, добавил он.
Лидеры роста и снижения котировок
"В лидеры роста на фоне оптимистичных планов менеджмента развивать сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки вышел ДВМП. В аутсайдерах оказался перекупленный "Вуш Холдинг", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения акции "Вуш Холдинга" (-4,65%), "Ростелекома" (-4,47%), "Мечела" (-3,51%), Московского кредитного банка (-3,47%), ПИКа (-3,37%).
Прогнозы
При сохранении внешней неопределенности краткосрочно возможно продолжение коррекции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 16 сентября – 2750-2850 пунктов, рассказал Шепелев.
Во вторник индекс Мосбиржи может двигаться вблизи 2795-2835 пунктов в отсутствие принципиально значимых геополитических новостей, заключил Григорьев.