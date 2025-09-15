Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09:41 15.09.2025
 
СМИ узнали, почему ЕС затягивает торговую сделку с Индией

FT: ЕС затягивает сделку с Индией из-за вопроса о правах на название риса "басмати"

© Unsplash/Pierre Bamin Рис
Рис
Рис. Архивное фото
© Unsplash/Pierre Bamin
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Евросоюз тянет время в вопросе заключения соглашения о свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки своего риса, что может вызвать разногласия в отношениях Брюсселя с Пакистаном, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"На переговорщиков ЕС, которые находятся в Нью-Дели для заключения торгового соглашения, оказывается давление с целью заставить их признать право Индии использовать название "басмати". Однако это приведет к дипломатическому разногласию с Исламабадом, поэтому Брюссель тянет время", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, Индия с 2018 года ждет одобрения своей заявки на использование названия "басмати" на рынке Евросоюза. При этом в 2023 году Пакистан, также претендующий на эксклюзивное название, подал свою заявку для определения зоны и методов производства данного риса, "включая четыре района в управляемом Пакистаном Кашмире - территории, которую Индия считает своей". Чиновники ЕС отмечают, что одобрение притязаний Пакистана означало бы фактическое признание его суверенитета над этими территориями, что вызвало бы возмущение в Нью-Дели.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года.
Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
Флаги США и Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Советник Трампа назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США
21 августа, 19:27
 
