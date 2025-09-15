https://1prime.ru/20250915/sdelka-862289907.html
СМИ узнали, почему ЕС затягивает торговую сделку с Индией
СМИ узнали, почему ЕС затягивает торговую сделку с Индией - 15.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему ЕС затягивает торговую сделку с Индией
Евросоюз тянет время в вопросе заключения соглашения о свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T09:41+0300
2025-09-15T09:41+0300
2025-09-15T09:41+0300
экономика
мировая экономика
индия
ес
пакистан
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/16/841471660_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_55e8075b0908083affec5844abfa572e.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Евросоюз тянет время в вопросе заключения соглашения о свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки своего риса, что может вызвать разногласия в отношениях Брюсселя с Пакистаном, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "На переговорщиков ЕС, которые находятся в Нью-Дели для заключения торгового соглашения, оказывается давление с целью заставить их признать право Индии использовать название "басмати". Однако это приведет к дипломатическому разногласию с Исламабадом, поэтому Брюссель тянет время", - говорится в материале издания. Как пишет газета, Индия с 2018 года ждет одобрения своей заявки на использование названия "басмати" на рынке Евросоюза. При этом в 2023 году Пакистан, также претендующий на эксклюзивное название, подал свою заявку для определения зоны и методов производства данного риса, "включая четыре района в управляемом Пакистаном Кашмире - территории, которую Индия считает своей". Чиновники ЕС отмечают, что одобрение притязаний Пакистана означало бы фактическое признание его суверенитета над этими территориями, что вызвало бы возмущение в Нью-Дели. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года. Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
https://1prime.ru/20250821/ssha-861062691.html
индия
пакистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/16/841471660_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_fb7249ea502984d4c55fc29017583ee8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индия, ес, пакистан
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, ЕС, ПАКИСТАН
СМИ узнали, почему ЕС затягивает торговую сделку с Индией
FT: ЕС затягивает сделку с Индией из-за вопроса о правах на название риса "басмати"
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ.
Евросоюз тянет время в вопросе заключения соглашения о свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки своего риса, что может вызвать разногласия в отношениях Брюсселя с Пакистаном, пишет газета Financial Times
со ссылкой на источники.
"На переговорщиков ЕС, которые находятся в Нью-Дели для заключения торгового соглашения, оказывается давление с целью заставить их признать право Индии использовать название "басмати". Однако это приведет к дипломатическому разногласию с Исламабадом, поэтому Брюссель тянет время", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, Индия с 2018 года ждет одобрения своей заявки на использование названия "басмати" на рынке Евросоюза. При этом в 2023 году Пакистан, также претендующий на эксклюзивное название, подал свою заявку для определения зоны и методов производства данного риса, "включая четыре района в управляемом Пакистаном Кашмире - территории, которую Индия считает своей". Чиновники ЕС отмечают, что одобрение притязаний Пакистана означало бы фактическое признание его суверенитета над этими территориями, что вызвало бы возмущение в Нью-Дели.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года.
Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
Советник Трампа назвал торговую сделку с ЕС самой важной для США