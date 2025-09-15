СМИ узнали, почему ЕС затягивает торговую сделку с Индией

https://1prime.ru/20250915/sdelka-862289907.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Евросоюз тянет время в вопросе заключения соглашения о свободной торговле с Индией из-за желания Нью-Дели получить право на название "басмати" для маркировки своего риса, что может вызвать разногласия в отношениях Брюсселя с Пакистаном, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "На переговорщиков ЕС, которые находятся в Нью-Дели для заключения торгового соглашения, оказывается давление с целью заставить их признать право Индии использовать название "басмати". Однако это приведет к дипломатическому разногласию с Исламабадом, поэтому Брюссель тянет время", - говорится в материале издания. Как пишет газета, Индия с 2018 года ждет одобрения своей заявки на использование названия "басмати" на рынке Евросоюза. При этом в 2023 году Пакистан, также претендующий на эксклюзивное название, подал свою заявку для определения зоны и методов производства данного риса, "включая четыре района в управляемом Пакистаном Кашмире - территории, которую Индия считает своей". Чиновники ЕС отмечают, что одобрение притязаний Пакистана означало бы фактическое признание его суверенитета над этими территориями, что вызвало бы возмущение в Нью-Дели. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года. Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.

