"Северсталь" зарегистрировала в нацреестре два климатических проекта

"Северсталь" зарегистрировала в нацреестре два климатических проекта - 15.09.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" зарегистрировала в нацреестре два климатических проекта

"Северсталь" зарегистрировала два климатических проекта в национальном реестре на 4,24 миллиона углеродных единиц, сократить выбросы планируется за счет... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T16:46+0300

2025-09-15T16:46+0300

2025-09-15T16:46+0300

северсталь

алексей мордашов

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" зарегистрировала два климатических проекта в национальном реестре на 4,24 миллиона углеродных единиц, сократить выбросы планируется за счет утилизации доменного газа и внедрения энергоэффективных печей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, входит в "Северсталь"), следует из сообщения горно-металлургической компании. "Северсталь" сообщает о регистрации двух климатических проектов, реализуемых на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК), в Российском реестре углеродных единиц... Общий эффект сокращения выбросов парниковых газов составит около 4,24 миллиона тонн СО2 за 10-летний зачетный период", - говорится в сообщении. Отмечается, что это дает "Северстали" право после проведения верификации на выпуск углеродных единиц (1 единица = 1 тонна СО2), которые являются подтверждением достигнутых экологических результатов и могут использоваться в рамках рыночных механизмов. "Проекты демонстрируют наш системный подход: мы не просто модернизируем производство, но и целенаправленно инвестируем в решения, которые дают измеримый экологический эффект. Полезная утилизация доменного газа и внедрение энергоэффективных печей – яркие примеры такой работы", - приводятся в релизе слова генерального директора компании Александра Шевелева. Так, проект "Полезная утилизация вторичных энергетических ресурсов доменного газа с выработкой электроэнергии" предусматривает строительство нового котлоагрегата №11 на Теплоэлектроцентрали ЧерМК (ТЭЦ-ПВС) для полезного использования доменного газа в выработке электрической энергии со снижением выбросов парниковых газов на 234 тысячи тонн СО2 в год. Второй проект "Повышение энергетической эффективности производства стального проката" направлен на замену нагревательной печи №3 в листопрокатном цехе №2 ЧерМК на современную и энергоэффективную, что снизит потребление природного газа и выбросы парниковых газов на 190 тысяч тонн СО2 в год. "Северсталь" стала первой в отрасли черной металлургии, чьи проекты по декарбонизации успешно прошли валидацию и были включены в реестр, подчеркнули в сообщении. "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций). В 2024 году было выпущено 10,4 миллиона тонн стали.

2025

северсталь, алексей мордашов