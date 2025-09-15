Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Швеции заявил о планах увеличить расходы на оборону - 15.09.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250915/shvetsiya-862301975.html
Премьер Швеции заявил о планах увеличить расходы на оборону
2025-09-15T14:56+0300
2025-09-15T14:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство Швеции увеличит расходы на оборону на 2,8 миллиарда долларов в 2026 году, траты на оборону составят 2,8% ВВП, заявил в понедельник премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. "Мы делаем следующий большой шаг в укреплении шведской обороны. В предстоящем бюджете ассигнования на оборону увеличатся на 26,6 миллиарда крон (около 2,8 миллиарда долларов - ред.)", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства. Траты Швеции на оборону в 2026 году составят 2,8% ВВП. Кристерссон напомнил, что королевство намерено достичь цели НАТО в 3,5% ВВП уже к 2030 году. По словам премьера, таким образом с 2022 года оборонный бюджет Швеции увеличивается на 100 миллиардов шведских крон (около 10,7 миллиарда долларов). Кристерссон в апреле анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
https://1prime.ru/20250910/kipr-862077248.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_4f507c0813b2f29f00686878ba5abe57.jpg
14:56 15.09.2025
 
© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
© Unsplash/Simon Clare
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Правительство Швеции увеличит расходы на оборону на 2,8 миллиарда долларов в 2026 году, траты на оборону составят 2,8% ВВП, заявил в понедельник премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
"Мы делаем следующий большой шаг в укреплении шведской обороны. В предстоящем бюджете ассигнования на оборону увеличатся на 26,6 миллиарда крон (около 2,8 миллиарда долларов - ред.)", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале канцелярии правительства.
Траты Швеции на оборону в 2026 году составят 2,8% ВВП. Кристерссон напомнил, что королевство намерено достичь цели НАТО в 3,5% ВВП уже к 2030 году.
По словам премьера, таким образом с 2022 года оборонный бюджет Швеции увеличивается на 100 миллиардов шведских крон (около 10,7 миллиарда долларов).
Кристерссон в апреле анонсировал значительное повышение расходов на оборону и назвал это крупнейшим переоснащением вооруженных сил со времен холодной войны.
Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
