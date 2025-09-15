Ситников победил на выборах губернатора Костромской области

https://1prime.ru/20250915/sitnikovyj-862284341.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников побеждает на выборах главы региона с 67,63% после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Ниже приводится биографическая справка. Сергей Константинович Ситников родился 18 января 1963 года в Костроме. В 1986 году окончил Костромской государственный педагогический институт (ныне университет) имени Н.А. Некрасова по специальности "история и педагогика". С 1986 года по 1987 год проходил срочную службу в Вооруженных силах. С ноября 1987 года по февраль 1991 года – инструктор отдела комсомольских организаций, заведующий идеологическим отделом, секретарь Костромского областного комитета ВЛКСМ. В 1991 году работал редактором газеты "Молодой ленинец". С февраля 1992 года возглавлял комитет по делам молодежи, семьи и детства администрации Костромской области. В ноябре 1998 года Ситников стал председателем Костромской государственной телевизионной и радиовещательной компании. С сентября 2002 года по декабрь 2004 года работал председателем калининградской ГТРК "Янтарь", председателем Костромской государственной телевизионной и радиовещательной компании, заместителем генерального директора ЗАО "Балтика РВ". С января 2005 года по июль 2007 года – директор костромского филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК "Кострома"). С июля 2007 года по июль 2008 года Ситников работал заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура). Указом президента России от 12 мая 2008 года на базе Россвязьохранкультуры была создана Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Россвязькомнадзор). С июля по декабрь 2008 года Ситников был заместителем руководителя Россвязькомнадзора. Указом президента России от 3 декабря 2008 года была создана Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 8 декабря 2008 года Ситников был назначен руководителем Роскомнадзора. Освобожден от должности 13 апреля 2012 года. На этом посту занимался вопросами снижения административной нагрузки на рынок связи и массовых коммуникаций, организацией работы по формированию плана присвоения частот для внедрения первого мультиплекса во всех федеральных округах, обеспечением радиочастотами радиоэлектронных средств в период подготовки и проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году и пр. 13 апреля 2012 года Ситников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Костромской области. 25 апреля 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев предложил Костромской областной думе утвердить кандидатуру Ситникова на пост губернатора области. 28 апреля депутаты наделили Ситникова полномочиями главы региона сроком на пять лет. 15 мая 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Сергея Ситникова с поста губернатора области по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. 13 сентября 2015 года Ситников победил на выборах губернатора в Костромской области, за него проголосовали 65,62% избирателей. 15 октября Ситников вступил в должность губернатора Костромской области. 13 сентября 2020 года был переизбран губернатором Костромской области, за него проголосовали 64,66% избирателей. 15 октября того же года он вступил в должность. 21 июня 2025 года на региональной конференции партии "Единая Россия" Ситников был выдвинут кандидатом на выборах губернатора Костромской области. Председатель попечительского совета костромского областного отделения Русского географического общества. Действительный государственный советник Российской Федерации II класса (2012). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2018) и III степени (2022), Дружбы (2007), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2010) и II (1998) степени. Отмечен благодарностями президента Российской Федерации (2013), (2020) и Почетной грамотой президента России (2022).

