"Солар" запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для сайтов МСП - 15.09.2025
"Солар" запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для сайтов МСП
01:46 15.09.2025
 
"Солар" запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для сайтов МСП

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ГК "Солар" запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для сайтов компаний среднего и малого бизнеса - такой формат подойдет в том числе для самозанятых и блогеров, посещаемость ресурсов которых не превышает 5 тысяч пользователей в месяц, рассказали РИА Новости в компании.
"Группа компаний "Солар", архитектор комплексной кибербезопасности, первой на российском рынке начнет предоставлять бесплатную защиту от DDoS-атак для небольших сайтов малого и среднего бизнеса (МСП), блогеров и самозанятых предпринимателей с посещаемостью не более 5 тысяч пользователей в месяц", - сказали в компании.
Такой формат защиты подойдет, к примеру, сайтам-визиткам, блогам, онлайн-страницам для сбора заявок, небольшим корпоративным ресурсам, начинающим интернет-магазинами стартапам.
В компании объяснили, что такая услуга позволит отражать вредоносный трафик, обеспечить круглосуточную работу онлайн-ресурса — то есть избежать репутационных и финансовых потерь. Процесс защиты автоматизирован.
"По данным экспертов "Солара", в 2024 году хакеры совершили 508 тысяч DDoS-атак на российские организации – это в два раза выше показателя в 2023 году. Вместе с этим злоумышленники переключаются на мультивекторные атаки, которые сложнее зафиксировать и отразить. Каждый подобный DDoS способен приостановить работу сайта, что может повлечь за собой переход клиентов к конкурентам и, как следствие, к недополученной прибыли", - добавили в ГК "Солар".
 
