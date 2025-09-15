https://1prime.ru/20250915/solara-862280965.html

"Солар" запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для сайтов МСП

технологии

россия

финансы

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ГК "Солар" запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для сайтов компаний среднего и малого бизнеса - такой формат подойдет в том числе для самозанятых и блогеров, посещаемость ресурсов которых не превышает 5 тысяч пользователей в месяц, рассказали РИА Новости в компании. "Группа компаний "Солар", архитектор комплексной кибербезопасности, первой на российском рынке начнет предоставлять бесплатную защиту от DDoS-атак для небольших сайтов малого и среднего бизнеса (МСП), блогеров и самозанятых предпринимателей с посещаемостью не более 5 тысяч пользователей в месяц", - сказали в компании. Такой формат защиты подойдет, к примеру, сайтам-визиткам, блогам, онлайн-страницам для сбора заявок, небольшим корпоративным ресурсам, начинающим интернет-магазинами стартапам. В компании объяснили, что такая услуга позволит отражать вредоносный трафик, обеспечить круглосуточную работу онлайн-ресурса — то есть избежать репутационных и финансовых потерь. Процесс защиты автоматизирован. "По данным экспертов "Солара", в 2024 году хакеры совершили 508 тысяч DDoS-атак на российские организации – это в два раза выше показателя в 2023 году. Вместе с этим злоумышленники переключаются на мультивекторные атаки, которые сложнее зафиксировать и отразить. Каждый подобный DDoS способен приостановить работу сайта, что может повлечь за собой переход клиентов к конкурентам и, как следствие, к недополученной прибыли", - добавили в ГК "Солар".

технологии, россия, финансы